Под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП: фото

2 апреля на трассе "Одесса-Рени" в районе села Удобное Одесской области произошло тройное ДТП, которое забрало жизнь одного человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, около 6 часов утра на трассе столкнулись маршрутка с пассажирами и два грузовых микроавтобуса.

В результате столкновения водитель одного из грузовых микроавтобусов получил травмы не совместимые с жизнью. Водитель еще одного транспортного средства получил тяжелые травмы.

В ГСЧС области также сообщили, что в результате ДТП пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса нет.

Правоохранители начали расследовать причины столкновения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве пьяный водитель на "гелике" устроил жестокое тройное ДТП с пострадавшими.