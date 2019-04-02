РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

2 апреля

12:46
​Мощный пожар в бизнес-центре Киева: подробности происшествия и новые фото
12:45
​Bitcoin внезапно подорожал, установив максимум года: какие прогнозы
12:41
Психоделический клип группы Потапа поборется за престижную премию в Берлине
12:32
Под Херсоном поймали серийного насильника
12:24
Названо имя лучшего спортсмена Украины в марте
12:21
В Киеве поймали отчима-педофила, насиловавшего дочь: подробности кошмара
12:20
Дженнифер Лопес оголила пышный бюст на съемках нового фильма
12:14
Журналистское расследование: ГФС «выдавливает» крупного игрока со страхового рынка
11:59
В Польше назвали причину разгрома Порошенко на выборах
11:52
​США пригрозили лишить Турцию мощного оружия из-за России
11:40
В стиле Кардашьян: Настя Каменских покорила откровенным образом
11:40
Зеленский или Порошенко: букмекеры назвали фаворита второго тура выборов президента
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Одессой маршрутка попала в смертельное ДТП: фото

вторник, 02 апреля 2019, 11:34

2 апреля на трассе "Одесса-Рени" в районе села Удобное Одесской области произошло тройное ДТП, которое забрало жизнь одного человека.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, около 6 часов утра на трассе столкнулись маршрутка с пассажирами и два грузовых микроавтобуса.

В результате столкновения водитель одного из грузовых микроавтобусов получил травмы не совместимые с жизнью. Водитель еще одного транспортного средства получил тяжелые травмы.

В ГСЧС области также сообщили, что в результате ДТП пострадавших среди пассажиров рейсового автобуса нет.

Правоохранители начали расследовать причины столкновения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве пьяный водитель на "гелике" устроил жестокое тройное ДТП с пострадавшими.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: