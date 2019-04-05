Боевики ЛНР открыли пулеметный огонь по беспилотнику ОБСЕ: видео

ОБСЕ показала, как боевики обстреляли беспилотник миссии под Луганском.

Соответствующее видео ОБСЕ опубликовала в Facebook.

Известно, что боевики обстреляли летательный аппарат 20 марта. Уточняется, что беспилотный летательный аппарат подвергся обстрелу из тяжелого пулемета вблизи неподконтрольного украинским властям села Долгое. Этот населенный пункт расположен примерно в 20 километрах от Луганска.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года бойцы ВСУ сбили боевой дрон модели "Фантом-4", который российские наемники оснастили осколочной взрывчаткой.

В ноябре 2018 года военные перехватили российский беспилотник над одним из арсеналов Вооруженных сил Украины.

Также 1 марта бойцы "Азова" сбили на Донбассе беспилотник из России. Он был разработан в России в 2003 году и имеет несколько модификаций. Аппарат оснащен цифровой фотокамерой.