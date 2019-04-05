В России прогремел взрыв на военном заводе: опубликованы фото и видео

В городе Дзержинске Нижегородской области вечером 4 апреля произошел взрыв на военном заводе "Кристалл", который занимается производством взрывчатки.

Пожар тушили боее 2 часов, здание цеха полностью разрушено, передает "Интерфакс".

По предварительным данным, причина взрыва - нарушение безопасности при производстве опасных работ.

Агентство РИА "Новости" сообщает, что пожар удалось локализовать на площади 180 квадратных метров. При пожаре и взрыве никто не пострадал.

ГосНИИ "Кристалл" - предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое занимается научно-техническим и технологическим обеспечением работ в области создания взрывчатых составов, безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. Завод создает и внедряет технологии получения взрывчатых веществ и составов, снаряжения изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности.

Как сообщал "Апостроф", в октябре 2018 года в России произошел смертельный пожар на заводе с опасными химикатами.

В январе 2019 года в Ангарске Иркутской области произошел пожар со взрывами на территориии нефтеперерабатывающего завода.