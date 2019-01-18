РУС. | УКР.

пятница, 18 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 января

15:53
У Тимошенко анонсировали торжественный съезд партии в день Соборности
15:53
ЧП с пассажирским самолетом под Киевом: в авиакомпании раскрыли подробности инцидента
15:40
Стало известно о планах "Динамо" на трансферном рынке
15:39
​Германию поймали на лжи о газопроводе Путина в обход Украины
15:33
Бойко пообещал в случае победы на выборах восстановить отмененные социальные льготы
15:32
Известному российскому боксеру грозит тюрьма за избиение женщины
15:30
В Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции, ранена журналистка: фото и видео
15:23
В сети попало жуткое видео, снятое молодыми живодерами во Львове
15:18
Кубок мира по биатлону: видео онлайн трансляция мужской эстафеты в Рупольдинге
15:03
Не хотят выполнять обязательств: в Кабмине сделали резкое заявление в адрес водоканалов
14:57
В России на нефтезаводе произошло огненное ЧП со взрывами: опубликовано видео
14:55
В Одессе задержали агента Путина, который готовил теракт: опубликовано видео
Все новости

В России на нефтезаводе произошло огненное ЧП со взрывами: опубликовано видео

пятница, 18 января 2019, 14:57

В городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Life.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют около 80 сотрудников МЧС. Воспламенилась печь установки по переработке нефтепродукта.

В результате происшествия пострадал один человек. На данный момент угрозы распространения пожара нет.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 17 января в России (Пермь) произошел пожар на третьем этаже торгового центра, из-за чего посетителям пришлось выпрыгивать из окон.

Кроме того, вечером в понедельник, 9 апреля, в российском городе Самара загорелась пристройка к торгово-развлекательному центру "Звезда".

Также в сети появились новые видео с места крупного пожара в российской Тюмени, который вспыхнул в крупном магазине игрушек Rich Family ночью 5 апреля.

Фотовзгляд

Все галереи
Маланка на Софийской площади в Киеве

Читайте также

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Россия наносит серьезный удар для Беларуси: что будет дальше

Россия идет по дороге, которой нет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: