В России на нефтезаводе произошло огненное ЧП со взрывами: опубликовано видео

В городе Ангарск (Иркутская область) произошел пожар на территории местного нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает Life.

Отмечается, что в ликвидации возгорания участвуют около 80 сотрудников МЧС. Воспламенилась печь установки по переработке нефтепродукта.

В результате происшествия пострадал один человек. На данный момент угрозы распространения пожара нет.

Как сообщал "Апостроф", в четверг, 17 января в России (Пермь) произошел пожар на третьем этаже торгового центра, из-за чего посетителям пришлось выпрыгивать из окон.

Кроме того, вечером в понедельник, 9 апреля, в российском городе Самара загорелась пристройка к торгово-развлекательному центру "Звезда".

Также в сети появились новые видео с места крупного пожара в российской Тюмени, который вспыхнул в крупном магазине игрушек Rich Family ночью 5 апреля.