Под Киевом девушки стали жертвами юного "шумахера": фото смертельного ДТП

В селе Песчаная Белоцерковского района Киевской области 16-летний житель соседнего села Храпачи сбил насмерть молодых девушек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Погибшие - 18-летняя местная жительница и 16-летняя девушка из Киева. Трагедия произошла в ночь на 6 апреля.

Автомобиль "Мазда", на котором парень сбил девушек, а также тела погибших нашли на окраине села. Вероятно, девушки в позднее время возвращались домой по дороге, а юный водитель сбил их и скрылся с места аварии. От полученных травм девушки погибли на месте.

"В ходе расследования стало известно, что накануне 16-летний парень, житель села Храпачи Белоцерковского района, взял без разрешения ключи от автомобиля "Мазда", который принадлежит его родителям, и выехал в ночное время", - заявили в полиции.

Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полиция продолжает поиски водителя.

Как сообщал "Апостроф", в Броварском районе Киевской области на выезде из села Красиловка водитель внедорожника Volkswagen Touareg выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ. В "Жигулях" находилось 4 человека. Две женщины погибли на месте, двое мужчин скорая помощь доставила в реанимацию.