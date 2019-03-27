Доказательство жизни? Ученые обнаружили сенсацию на фото с Марса

Группа ученых обнаружила на снимках, сделанных марсианскими роверами, объекты, которые вполне могут оказаться грибами, лишайниками и плесенью.

Об этом говорится статье ученых из США, Италии и Индии, которая опубликована в Journal of Astrobiology and Space Science Reviews.

В частности, столкнувшись с знакомыми формами на фото, ученые сопоставили их с земными грибами и лишайниками, удивившись их сходству.

Ученые также проанализировали одни и те же участки, которые были сфотографированы роверами в разное время и обнаружили, что объекты могут отсутствовать на более ранних фото, а также увеличиваться в размерах, как будто они растут.

Независимые ученые, которым также были представлены доказательства вероятной биологической жизни на Марсе, также подтвердили, что объекты на снимках схожи с земными грибами, а также лишайниками и плесенью.

Ученые предполагают, что найденные на фото объекты могли попасть на Марс вместе с одним из метеоритов. Однако, как они выжили в суровых условиях красной планеты – пока неизвестно.

На фото видно, как изменились объекты на Марсе

Земные грибы, которые очень похожи на объекты, снятые на Марсе



Плесень появилась на фото там, где ее раньше не было

Белое пятно на камне может быть плесенью или лишайником

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