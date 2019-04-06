РУС. | УКР.

суббота, 6 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

6 апреля

09:20
Где смотреть онлайн Ювентус - Милан: расписание трансляций
09:06
​Циркачи и зомби: известный социолог метко сравнил выборы в Украине и России
08:48
ВСУ понесли новые потери, захватив в плен диверсанта боевиков
08:31
​В Луцке участник АТО пытался сжечь себя, требуя встречи с Зеленским: фото и реакция сети
08:00
Предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы и Родительская суббота: какой праздник 6 апреля
07:59
​В России умер экс-глава ФСБ, замешанный в убийстве врага Путина
07:30
Родительская суббота 6 апреля: что можно и нельзя делать в этот день
07:28
​"200 бригаду" пополнили наемники из Сербии и России, воевавшие на Донбассе: фото
06:31
В Украине рассказали, как осетинцы начинали войну в Донецке
06:30
Гороскоп на 6 апреля: Раки могут потерять деньги, а Водолеи будут шокировать окружающих
05:37
Суровые столичные будни: в сети показали фото "пьяной" маршрутки в Киеве
04:43
Наигрался в пиратов: в сети показали фото российского "груза 200" на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ВСУ понесли новые потери, захватив в плен диверсанта боевиков

суббота, 06 апреля 2019, 08:48

На Донбассе 5 апреля погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В течение суток противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, использовал 59 мин калибров 120 и 82 мм. Также обстрелы велись из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах боевики применяли снайперов.

Также сообщается, что 6 апреля около трех часов ночи задержали второго за последние двое суток диверсанта боевиков.

"Неподалеку от позиций одного из подразделений Объединенных сил задержали еще одного военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении. Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б. Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга", - отметили в штабе.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: