ВСУ понесли новые потери, захватив в плен диверсанта боевиков

На Донбассе 5 апреля погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В течение суток противник 17 раз нарушил режим прекращения огня, применил 10 раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, использовал 59 мин калибров 120 и 82 мм. Также обстрелы велись из БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В трех обстрелах боевики применяли снайперов.

Также сообщается, что 6 апреля около трех часов ночи задержали второго за последние двое суток диверсанта боевиков.

"Неподалеку от позиций одного из подразделений Объединенных сил задержали еще одного военнослужащего 100-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, который имел задачу осуществить диверсию в тылу наших войск, обороняющихся на Кураховском направлении. Диверсантом, который был в гражданской одежде, оказался рядовой 3-го батальона 100-й отдельной мотострелковой бригады Андрей Б. Военнослужащие, выполнявшие боевую задачу, заранее заметили нелепые попытки боевика обойти наши позиции с фланга", - отметили в штабе.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе в начале апреля погибли Яна Червона с позывным "Ведьма" и Александр Милютин с позывным "Дед".