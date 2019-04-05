​На Донбассе простились с украинским бойцом с позывным "Дед": опубликованы фото и видео

4 апреля в Бахмуте провели в последний путь гранатометчика Александра Милютина с позывным "Дед", который погиб вместе с Яной Красной вследствие враждебного обстрела блиндажа на Донбассе.

Об этом сообщили в сообществе "Вернись живым" в Facebook.

"Он ушел воевать в прямом смысле за родную землю и за каждого из нас на самом деле. Армеец погиб 2 апреля у Новозвановка результате артиллерийского обстрела. Прямое попадание в блиндаж не дало ему никаких шансов. Провести мужчину в последний путь пришли родные, друзья, местные активисты, горожане", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Александра осталась жена и двое детей.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове возле памятника Тарасу Шевченко сотни людей прощались с погибшей на Донбассе волонтером и бойцом ВСУ Яной Красной с позывным "Ведьма".