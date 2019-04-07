​Боевики на Донбассе убили двоих бойцов ВСУ: появились имена героев и фото

На Донбассе в зоне проведения ООС погибли два украинских военных - гранатометчик Дмитрий Стрекнев и солдат Иван Лисица.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Молодые бойцы попали под обстрел террористов на хуторе Свободный в Попаснянском районе Луганской области.

Сообщается, что около полуночи с целью выявления системы огня украинских позиций враг открыл огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Стрекнев и Лисица совместно с боевыми товарищами огнем заставили врага прекратить обстрел. Но при этом оба военные получили пулевые ранения, которые оказались фатальными.

В штабе ООС отметили, что за мужество и героизм бойцы будут награждены посмертно.

Иван Лисица - 1996 года рождения. 3 апреля он отметил 23-летие. Окончил школу в селе Карповка (пгт Николаевка, Криворожский район Днепропетровской области). Дмитрий Стрекнев закончил школу в Сватово Луганской области.

Дмитрий Стрекнев

Иван Лисица

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе 5 апреля погиб один боец ВСУ и двое получили ранения.