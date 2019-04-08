РУС. | УКР.

понедельник, 8 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

8 апреля

23:24
​Будет поздно: у Порошенко объяснили свою позицию по дебатам
22:59
​Синоптики рассказали о грядущих дождях в Украине
22:28
​ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов
21:59
​В Киеве объявили в розыск опасного преступника: вся полиция на ушах
21:32
​Новинский призвал Раду не рассматривать закон о языке и принять Избирательный кодекс
21:11
Заговор против Украины в ПАСЕ: стали известны подробности, видео
21:10
В куртке на голое тело: Лобода обескуражила пикантными фото
20:45
Лучшая теннисистка Украины восхитила фанатов сексуальным образом на корте: опубликовано фото
20:29
​Новые потери на Донбассе: боевики убили бойца ВСУ
20:00
Футбольный арбитр сделал предложение коллеге прямо на поле: опубликовано трогательное видео
19:53
​У Порошенко приняли условия Зеленского по дебатам и озвучили свои
19:23
​В Запорожье случилось смертельное ДТП с ребенком: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов

понедельник, 08 апреля 2019, 22:28

Бойцы ВСУ освободили часть оккупированного Донбасса и закрепились на позициях вблизи Донецка.

Об этом говорится в сюжете "24 канала", журналисты которого побывали в новом стратегическом пункте расстановку сил ВСУ.

Отмечается, что ранее упомянутые позиции, считались "серыми зонами", куда регулярно наведывались снайперы и разведчики врага.

Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.

Украинские защитники также признались, что приготовили сюрприз катастрофического масштаба для боевиков, однако детали раскрывать пока отказались.

Как сообщал "Апостроф", 8 апреля боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего и ранили еще двоих.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: