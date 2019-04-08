​ВСУ подступаются к Донецку: стало известно о важном продвижении украинских бойцов

Бойцы ВСУ освободили часть оккупированного Донбасса и закрепились на позициях вблизи Донецка.

Об этом говорится в сюжете "24 канала", журналисты которого побывали в новом стратегическом пункте расстановку сил ВСУ.

Отмечается, что ранее упомянутые позиции, считались "серыми зонами", куда регулярно наведывались снайперы и разведчики врага.

Чтобы обезопасить военных и гражданских от агрессии оккупантов, командование ООС решило взять здания под свой контроль.

Украинские защитники также признались, что приготовили сюрприз катастрофического масштаба для боевиков, однако детали раскрывать пока отказались.

Как сообщал "Апостроф", 8 апреля боевики на Донбассе убили одного украинского военнослужащего и ранили еще двоих.