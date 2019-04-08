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Офицер ВСУ показал новое видео смертельного удара по боевикам на Донбассе

понедельник, 08 апреля 2019, 08:49

В сети показали видео удара украинских бойцов ВСУ по позициям боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Российские оккупанты решили восстановить свои ранее уничтоженные позиции в районе Ясиноватской развязки для провокационных обстрелов воинов ОС", - написал он.

Также офицер отметил, что в результате удара боевики понесли потери.

"Но ни одного шанса наши бойцы им не дают. Во время нахождения на позициях оккупантов воины ОС решили отправить очередные плюшки ватрушкам. По данным разведки, двое оккупантов присоединились в ряды "200 бригады", еще пять зализывают свои раны. Позиции и укрытия горели целые сутки", - уточнил Штефан.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 7 апреля, на Донбассе ликвидировали боевика Родного Евгения по кличке "Нос".

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