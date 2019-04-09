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Марсианские пейзажи: известный фотограф показал свежие снимки незаконной добычи янтаря на Полесье

вторник, 09 апреля 2019, 10:05

На западной Украине продолжается незаконная добыча янтаря, причем добывают ископаемое целыми группами людей с наличием специального оборудования.

Фотографии происходящего на Полесье в Facebook опубликовал ровенский фотограф Александр Харват.

"Ах, живописный полесский янтарный край... Как здесь не легко это все видеть, как здесь не легко работать..." - подписал он свои снимки.

На фотографиях видно, что незаконная добыча идет полным ходом, при этом находящимся там людям никто не запрещает добывать ископаемое.

"Марсианские пейзажи", "Довели людей до края", "А тебе не приходилось потом оттуда убегать?", "Ужас", - пишут под публикацией другие пользователи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Ровненской области около 200 человек, которые незаконно добывали янтарь, устроили конфликт с правоохранителями.

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