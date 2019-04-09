Стало известно о жутком случае со школьницей в киевской электричке

В понедельник, 8 апреля, в электричке "Киев – Гребинка" мужчина ограбил и изнасиловал 13-летнюю девочку.

О подробностях вопиющего случая в Facebook рассказал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Каждый день подонки насилуют наших детей. Вчершний также не стал исключением в совершении половых преступлений против детей. Подонок, 1985 г.р., в электропоезде сообщением "Киев - Гребенка" сначала ограбил ребенка, 2005 г.р., забрал мобильный телефон и золотую цепочку, а затем совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницкой области педофил зверски изнасиловал 11-летнего ребенка. Так, 28-летний мужчина заманил ребенка в свой дом, где и произошло изнасилование.