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Уже 4 года в плену: в сети рассказали историю мужества украинского героя АТО

вторник, 09 апреля 2019, 06:27

Представители ОБСЕ встретились с украинским военнослужащим Богданом Пантюшенко с позывным "Броня", который уже более четырех лет находится в плену у боевиков ДНР.

Об этом рассказала у себя в Facebook журналист Ольга Омельянчук.

Она отметила, что "Броня" попал в плен к боевикам в ходе операции у поселка Спартак в районе Донецкого аэропорта.

Журналистка также возмутилась поведением наблюдателей ОБСЕ, которые на видео проявили дружеское отношение к боевикам.

"Командир танка "Броня" попал в плен во время операции возле поселка Спартак, что в районе Донецкого аэропорта. Ночью боевики опубликовали видео, где представитель ОБСЕ осматривает условия содержания наших военнопленных, а также разговаривает с ними (и еще перед съемками трижды целует представительницу "ДНР" - это норм вообще?!)", - спросила журналистка.

Омельянчук отметила, что герой-военнослужащий в данный момент никак не форсирует собственный обмен, а лишь просит наладить доставку корреспонденции, чтобы общаться с супругой.

"Знаете, что "попросил" Пантюшенко? Сказал, что у него есть сложности с отправкой писем домой, хотелось бы их решить", - уточнила она.

Богдан Пантюшенко - кадр из видео

Журналистка добавила, что ранее защитник Украины находился в списках на обмен, но его не отдали Украине.

"Броня был в списках на обмен в декабре 2017 года. Но его не отдали. Он не просто не сломался - он, как бы страшно это не звучало, договорился с собой. В одном из писем супруге Виктории военный написал: "Я писал в прошлом письме и подтверждаю сейчас, что по обмену мы себе не ставим сроки. Есть мнения, возможно поменяют под выборы президентские, или парламентские. За год или пять. Я готов к любому развитию событий. Точнее - не готов, а смирился с тем, что от меня ничего не зависит", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта представительница Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко сообщила, что Украина предложила РФ провести полный обмен пленными – в формате всех-на-всех. Россиян такой вариант не устроил.

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