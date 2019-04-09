В Хмельницком девочки устроили расправу над 8-классницей: видео и реакция школы

В Хмельницком произошел вопиющий случай: школьницы из двух школ, расположенных в разных районах, жестоко избили свою одногодку.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

На нем видно, как группа учениц школы №28 по очереди бьют рукой по лицу девушку. Последняя стояла и не защищалась. Известно, что инцидент произошел 5 апреля.

Администрация школы заявляет, что держат ситуацию под контролем.

"Мы держим ситуацию на контроле. Расследование мы не вели, этим занимается полиция. Сейчас в правоохранительных органах работают с родителями детей. Мы со своей стороны приняли все воспитательные и разъяснительные меры. Мы пообщались с родителями и с самими учащимися. О причинах этого что случилось они расскажут в полиции. Мы направили детей совместно с родителями в участок. Там сейчас с ними проводят работу правоохранители", - рассказал директор НПО №28 Андрей Андрейчук.

В полиции уверяют, что всех участников ЧП установили. Ведется расследование.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялась волна гнева из-за видео жестокого избиения школьницы на Троещине в Киеве.