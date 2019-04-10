Боевики устроили тяжелый бой на Донбассе: есть раненые

С начала суток, 10 апреля, боевики 6 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в результате чего двое военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе.

"Во время обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военных из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В частности, позиции ВСУ боевики обстреляли в районе Опытного, Пески, Авдеевки, Широкино, Новозвановка и Авдеевки.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты обстреляли позиции Объединенных сил вблизи села Новозвановка", - уточняют военные.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине раскрыли схему легализации боевиков с Донбасса.