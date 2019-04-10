​Украинские военные получили мощный самолет-штурмовик: фото и подробности

В Воздушные Силы ВСУ поступил очередной штурмовик Су-25, который прошел капитальный ремонт и частичную модернизацию.

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.

Соответствующие работы проводились на запорожском государственном предприятии "МиГремонт".

Фото самолета опубликовал Сергей Трюхан у себя на странице в Facebook.

Штурмовик оборудован средствами защиты "Адрос" КУВ 26-50. Сообщается, что самолет был модернизирован до версии Су-25М1К, которая поставляется в Воздушных Сил ВСУ с 2015-го года. Дополнительно установленное оборудование на ЗДАРЗ "Мигремонт" в версии Су-25М1К.

Су-25 (по классификации НАТО - "Frogfoot") - одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для предоставления авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью в условиях визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Изготавливался серийно на Тбилисском авиационном заводе (во времена СССР - авиационный завод №31).

Как сообщал "Апостроф", недавно появилось впечатляющее видео учений украинских военных летчиков, отработавшие в небе очень тонкие маневры.