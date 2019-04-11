Силовики Путина попросили политубежища в Украине: опубликовано видео

Два действующих сотрудника органов внутренних дел РФ попросили политическое убежище в Украине.

Как сообщает Госпогранслужба, в России силовиков преследуют за принципиальную позицию по противодействию преступности.

Сами граждане России рассказали, что стали жертвами преследования влиятельных лиц из-за того, что пытались противодействовать распространению наркотических веществ в аптеках. По их словам, они вышли на устойчивые преступные группировки, которые занимаются распространением наркотических веществ и имеют связи с чиновниками разного уровня во властных структурах РФ.

В связи с заказом "сверху" российские силовики приняли решение сбежать из РФ в Украину. Россияне переживают, что на родине с ними могут расправиться.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из России депортируют украинскую журналистку Елену Бойко, которая выступала в поддержку сепаратистов.