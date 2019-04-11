​Ученые нашли останки "доисторического Ктулху" и показали, как выглядит чудище

Палеонтологи из Оксфордского музея естественной истории нашли останки доисторического вида морского огурца, который жил 430 млн лет назад и назвали его в честь чудовища Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.

Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Причиной для выбора названия Sollasina cthulhu стало наличие большого количества щупалец у морского беспозвоночного.

Останки иглокожего исследователи обнаружили в силурийских отложений графства Херефордшир, Великобритания. Размер организма не превышал 3 см, а возраст обнаруженных останков ученые датируют 430 млн лет.

С помощью томографии ученые воссоздали внешний вид организма — Sollasina cthulhu имел множество щупалец, с помощью которых охотился на мелкую добычу на дне пресноводных водоемов. Также животное могло использовать щупальца для передвижения.

"Sollasina принадлежит к вымершей группе офиоцистиоидов, а новые данные представляют первую информацию об их внутреннем строении. Удалось увидеть внутренние кольцеобразные структуры, которые никогда раньше не описывались для данной группы организмов. Мы интерпретируем их как первые известные останки водно-сосудистой системы офиоцистиоидов", - считает ученый Имрана Рахман.

Ктулху - вымышленное исполинское чудовище, злое божество, которое впервые было описано в рассказе Говарда Лавкрафта "Зов Ктулху" (1928) в жанре ужасов. На вид Ктулху разными частями тела подобен осьминогу, дракону и человеку: чудовище имеет голову с щупальцами, гуманоидное тело, покрытое чешуёй, и пару рудиментарных крыльев.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", группа ученых в ходе раскопок в регионе Дамухи на Кубе обнаружила большое количество останков летающих рептилий, проживавших на Земле в меловой период (145 млн - 66 млн лет назад), - птерозавров.