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Археологи нашли останки вымерших летающих ящеров: как они выглядели

вторник, 02 апреля 2019, 01:29

Группа ученых в ходе раскопок в регионе Дамухи на Кубе обнаружила большое количество останков летающих рептилий, проживавших на Земле в меловой период (145 млн - 66 млн лет назад), - птерозавров.

Об этом сообщает портал diariodecuba.

После обнаружения останки динозавра были отправлены в Университет штата Монтана в США, где их проанализировали специалисты департамента наук.

"Птерозавры были летающими рептилиями, которые жили с конца триасового периода около 205 млн лет назад до конца мелового периода - эпохи их вымирания - 65 млн лет назад. Они питались морской рыбой, которую ловили с помощью низкого полета", - рассказал Карлос Рафаэль Борхес Селлен, глава группы археологов, занимающихся исследованиями на Кубе.

Отмечается, что птерозавры были первыми позвоночными, которые смогли взлететь. Их крылья были образованы мембраной из кожи и других тканей, а крепились они к пальцу на передней конечности.

Подобно динозаврам и в отличие от других рептилий, птерозавры более тесно связаны с птицами, чем с крокодилами или любыми другими ныне живущими рептилиями. Птерозавров также ошибочно называют птеродактилями.

Как сообщал "Апостроф", в конце марта австралийские специалисты обнаружили огромные подводные озера под наибольшим ледником в восточной Антарктиде. Речь идет о леднике Тоттен, который имеет ширину 30 километров и толщину до двух километров.

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