В Харькове произошло опасное ЧП с маршруткой: опубликованы фото

В Харькове у маршрутки на ходу отвалилась задняя дверь.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Ху*вый Харьков".

Инцидент произошел с маршрутным такси №271. Во время спуска по улице Жилярди в транспорте отпала дверь. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако дальше маршрутка отправилась в путь без двери.

"В 271 маршрутке на спуске Жилярди на ходу отвалилась задняя дверь. Совсем. Никто не выпал и дверь не попала в машины, ехавшие сзади. Водитель остановил маршрутку, вышел, поднял дверь, положил ее в салон и поехали дальше без задней двери", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото автобуса на одном из маршрутов Киева, у которого на ходу оторвалась дверка.