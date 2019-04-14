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На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина: видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 05:37

В сети 13 апреля появилось видео колонны российской военной техники, которая перемещается по улицам оккупированного Севастополя.

Запись опубликовал в своем Twitter пользователь с ником IgorGirkin

‏"Севастополь, будни оккупации", - говорится в подписи к видео.

"Даже ямы на дорогах испугались и все уползли в Украину. Нет ни одной!", "Ого, на 300 м дороги на видео нет ям. У ваты пердак от счастья рванул", "А смысл от всей этой техники в Крыму. Ни разу в истории защитники Крыма его не удержали, кроме крымских татар!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в январе 2019 года в сети показали фото колонны с военной техникой, которая направлялась по трассе Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" передвигались в сторону бывшего детского курорта.

В начале декабря 2018 года на Керченском мосту заметили колонну военной техники, которая двигалась в сторону оккупированного Крыма.

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