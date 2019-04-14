РУС. | УКР.

воскресенье, 14 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

14 апреля

07:30
Под Киевом поймали неадекватного водителя фуры: опубликовано видео
07:19
Бои на Донбассе: боевики понесли тяжелые потери после устроенных провокаций
06:30
Гороскоп на 14 апреля: Весы потеряют авторитет, а Стрельцам будет скучно
06:28
Ученые предупредили о сильном изменении погоды
06:00
Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в этот день
05:37
На улицах Севастополя заметили колонну военной техники Путина: видео
03:32
Боевики ЛНР выдали присутсвие на Донбассе российских офицеров
02:29
В сети показали интересное фото Керченского моста с высоты птичьего полета
01:41
Известный украинский певец спародировал Зеленского: видео и реакция сети
00:27
Сфотографированной черной дыре дали интересное название

13 апреля

23:49
Самый большой в мире самолет совершил первый полет: опубликовано видео
23:06
У Зеленского сделали громкое заявление по Донбассу и НАТО
Все новости

Под Киевом поймали неадекватного водителя фуры: опубликовано видео

воскресенье, 14 апреля 2019, 07:30

В сети опубликовали видео с пьяным водителем фуры, которого поймали в Киевской области.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Интервьюшка с бухим водителем фуры под Киевом. Вдумайтесь только - бухой водитель многотонного транспорта. Представьте сколько может бедствия начудить", - написали в сети.

По словам водителя грузового транспорта Олега, его босс легко решает такие вопросы и уже не раз были подобные ситуации.

"Чего только не было и "я не ехал", и "я не пил". Ну, и типа вообще - что тут такого?", - рассказал водитель фуры.

Осторожно, нецензурная лексика! Видео 16+

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло ДТП: водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и авто влетело в столб.

Фотовзгляд

Все галереи
Как Нацдружины кошмарили силовиков и АП в Киеве: яркий фоторепортаж

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: