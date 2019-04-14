Под Киевом поймали неадекватного водителя фуры: опубликовано видео

В сети опубликовали видео с пьяным водителем фуры, которого поймали в Киевской области.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Интервьюшка с бухим водителем фуры под Киевом. Вдумайтесь только - бухой водитель многотонного транспорта. Представьте сколько может бедствия начудить", - написали в сети.

По словам водителя грузового транспорта Олега, его босс легко решает такие вопросы и уже не раз были подобные ситуации.

"Чего только не было и "я не ехал", и "я не пил". Ну, и типа вообще - что тут такого?", - рассказал водитель фуры.

Осторожно, нецензурная лексика! Видео 16+

Как сообщал "Апостроф", в Киеве произошло ДТП: водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и авто влетело в столб.