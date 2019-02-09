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В Киеве пьяный водитель с девушкой-пассажиром на скорости влетел в столб: фото и видео

суббота, 09 февраля 2019, 14:58

В ночь на 9 февраля в Киеве произошло ДТП: водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и авто влетело в столб.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Инцидент произошел на перекрестке улицы Марины Цветаевой и проспекта Владимира Маяковского около 02:40. Машина марки Nissan Tiida, в салоне которой находились два человека, влетела в столб.

По предварительной информации, Nissan двигался по Маяковского в сторону улицы Милославской. Перед кругом автомобиль врезался в столб. В момент аварии в салоне был водитель и девушка-пассажир.

В результате столкновения пострадал водитель авто, ему медпомощь предоставили врачи, госпитализировав. Девушка также получила телесные повреждения, но ехать в больницу отказалась. Предварительно, мужчина имел внешние признаки алкогольного опьянения.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают детали и причины ДТП.

Как сообщал "Апостроф", вечером 8 февраля по адресу проспект Академика Глушкова, 16 в столице столкнулись Lanos и фура Renault, вследствие чего одного человека госпитализировали. Также в Киеве нетрезвый водитель дважды неудачно пытался припарковаться, устроив ДТП и сбежав после этого. А в Виннице в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика погибли трое граждан Молдовы, еще трое были госпитализированы.

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