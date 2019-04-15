​Боевики расстреляли из градов мирных жителей на Донбассе: фото

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из установок "Град" мирное село Орловка.

Об этом говорится в пресс-службе ООС.

"Так, 11 апреля 2019 с 17:45 - 18:00 наемники вооруженных формирований Российской Федерации по направлению Красный Партизан осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Орловка Ясиноватского района.

Наблюдательный группа украинской стороны Общего центра по контролю и координации в сотрудничестве с СММ ОБСЕ предварительно установили, что враг обстрелял населенный пункт из тяжелого вооружения типа "Град"", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, было по меньшей мере пять попаданий, от которых образовались огромные воронки. Кроме того, на месте разрывов реактивных боеприпасов, найденные фрагменты и осколки запрещенного вооружения.

"Боевики продолжают безответственно обстреливать населенные пункты, нарушая все нормы международного гуманитарного права. Такие действия оккупационной администрации свидетельствуют о сознательное невыполнение Минских договоренностей и заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта, демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня во время весеннего перемирие", - подытожили в ООС.

Как сообщал "Апостроф", с начала суток 11 апреля на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.