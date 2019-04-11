Боевики устроили жесткие обстрелы на Донбассе: много раненых

С начала суток 11 апреля на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрелов восемь украинских бойцов получили ранения.

Как отмечается, враг три раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Также вооруженные формирования боевиков вели огонь по позициям подразделений ООС из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Большая часть обстрелов произошла в зоне ответственности оперативно-тактической группы "Восток".

Сообщается, что на вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали российского наемника, снайпера боевиков Андрея Захарова.