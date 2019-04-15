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​На Донбассе убили защитника Украины родом из России: фото и его история

понедельник, 15 апреля 2019, 06:29

В сети появилась история погибшего в бою на Донбассе 55-летнего бойца, который родился в России, но родиной считал Украину.

Историю украинской освободителя написала журналист Анастасия Федченко в Facebook.

"Вчера Игорь погиб. Российские оккупанты убили его. С Игорем я познакомилась в марте у Авдеевки. Он улыбался и шутил. Мы записали хорошее интервью. Я сделала сюжет и текст для Вернись живым написала. Еще и месяца не прошло с тех пор. Почитайте о Игоре немного", - написала журналист.

Рассказывается, что мужчина ушел на войну прямо с Майдана.

"В "Донбассе" был, в 56-й бригаде был, сейчас в 93-й. Потаскали меня. В Песках был и у Станицы Луганской. Сейчас Авдеевка", - процитировала журналист бойца. На вопрос, почему не сиделось дома в 2014, Игорь с улыбкой заявил, что его обязанность защищать родину и ее независимость.

"Сам он родился в России, отец - русский, мама - украинка. Когда Украина получила независимость, Игорь переехал сюда, как говорит, вернулся на родину. Получил гражданство. И никогда не думал, признается, что придется воевать с теми, кого действительно считал если не братьями, то точно не врагами. Однако не простил России агрессию", - рассказала журналист.

В свои 55 боец не жаловался, что трудно копать или укреплять позиции, переносить фронтовой быт.

"Если бы было трудно, я бы на печи сидел", - смеется"", - цитирует Игоря Анастасия Федченко.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась трогательная история 20-летнего добровольца-парамедика "госпитальеров" Николая Волкова "Смурфика", который получил серьезное ранение в Донбассе и находится в тяжелом состоянии.

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