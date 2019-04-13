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​На Донбассе тяжело ранен доброволец-парамедик с позывным "Смурфик": опубликованы фото

суббота, 13 апреля 2019, 08:06

В сети появилась трогательная история 20-летнего добровольца-парамедика "госпитальера" Николая Волкова "Смурфика", который получил серьезное ранение на Донбассе и находится в тяжелом состоянии.

О нем рассказала в Facebook ветеран-доброволец комбат и автор проекта "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"Был тяжело-ранен наш доброволец Госпитальер, Николай Волков, друг Смурфик. Услышьте его историю. Услышьте почему он чуть не отдал самое ценное - жизнь", - написала она.

Николай Волков, "Смурфик" - молодой 20-летний юноша из г. Мариуполь, который в июне 2018 года прошел учебный центр "Госпитальеров", и с 1 июля уехал на свою первую ротацию в составе батальона.

"С осени 2018 года он был закреплен до 8 батальона УДА "Аратта" и ежедневно нес тяжелую ношу добровольца-парамедика.

Он не имел медицинского образования, но по зову души стал парамедиком и спасал жизни. Это очень искренний и одновременно мужественный парень, который был готов понести наибольшую цену Свободы - жизнь", - написала Зинкевич.

"Госпитальер" призвала всех неравнодушных присоединиться к спасению молодого парамедика.

"Сейчас, нам вместе с вами нужно помочь остаться ему на этом свете, и сделать максимум для его выздоровления и максимального восстановления. Ты в наших сердцах друг Смурфик и каждый из нас сделает все, теперь для твоего спасения. Каждый день на пути к его выздоровлению будет тяжелейший. У Смурфика сложное пулевое ранение в голову, повреждена большая часть мозга и костей. Сейчас он находится в политравме Мечникова, и я благодарна всем кто приобщался и помог мне в эти сложнейшие сутки", - написала волонтер.

Как сообщал "Апостроф", 16 марта в Ивано-Франковске провели в последний путь волонтера-парамедика батальона "Госпитальеры" капеллана Сергея Мороза с позывным "Фрост".

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