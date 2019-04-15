В Донецке внезапно "прорезался" голос Украины

14 апреля радиоволны в Донецке начали "ловить" украинские радиостанции.

Об этом написал в своем Twitter пользователь с ником IgorGirkin.

"Шотам, гетто? Укропы захватили радиоволны? "Что за прикол с радио волнами?? Сутра слышу укропFM. Кто в курсе? вчера такого не было..." Донецк", - процитировал блогер одного из местных жителей.

Под постом появились комментарии пользователей.

"Обычная практика, какой-то понедельник месяца глушилки отключают на профилактику", "Профилактика оборудования, предупреждали на прошлой неделе, до 14:0", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", бойцы ВСУ освободили часть оккупированного Донбасса и закрепились на позициях вблизи Донецка.

Также сообщалось, что 25 марта, в честь дня Службы безопасности Украины, в оккупированном боевиками Донецке расклеили листовки с сотрудниками СБУ- предателями страны.