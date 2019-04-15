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В Киеве состоится суд по делу о резонансном убийстве: в сети призывают к протесту

понедельник, 15 апреля 2019, 09:56

15 апреля в Киеве состоится очередное заседание суда по делу об убийстве писателя и журналиста Олеся Бузины.

Об этом сообщили в сообществе "Спілка ветеранів війни з Росією" в Facebook.

Активисты отмечают, что по делу продолжают судить двух ветеранов войны с Россией, которые на самом деле не имеют отношения к убийству.

"Придите поддержать разведчика из 54 ОРБ Дениса Полищука и бойца "Киев-2" и ДУК Андрея Медведько. Что делать - прийти в Шевченковский суд. Где - улица Дегтяревская, 31А. Когда - понедельник, 15 апреля, 10:00", - говорится в сообщении.

В комментариях пользователи поддержали инициативу.

Бузину убили 16 апреля 2015 года в Киеве во дворе его же дома.

Как сообщал "Апостроф", прокуратура Киева завершила досудебное расследование дела об убийстве украинского публициста Олеся Бузины.

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