ВСУ нанесли боевикам огромный урон: опубликовано видео смертельных ударов

Украинские военнослужащие на Донбассе с помощью корректировки огня беспилотниками провели успешную спецоперацию по пресечению провокационных обстрелов боевиков.

Об этом сообщается на канале "Штирлиц-Инфо" в Telegram.

Вследствие массированного удара по месту скопления оккупантов (опорному пункту) близ линии соприкосновения, были ликвидированы 3 человека в составе боевых подразделений противника, ранены еще 5.

"В результате заблаговременно подготовленной операции воинами боевой группы К-2 54 ОМБр были нанесены точные удары по позициям оккупантов с корректировкой огня беспилотным летательным аппаратом. По данным разведки результатом адекватного ответа уничтожен ВОП российских оккупантов, безвозвратные и санитарные потери составили 8 человек, из них трое оккупантов в 200 бригаде".

Как сообщал "Апостроф", 15 апреля на линии разграничения на Донбассе, в районе Светлодарской дуги, бойцы полка "Азов" уничтожили военную машину боевиков.