Под Николаевом малолетний вор поджег школу: фото

В понедельник, 15 апреля, в Очакове, Николаевской области, подросток обокрал школу, после чего поджег ее, чтобы уничтожить следы преступления.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские подозревали, что пожар, внезапно возникший в школе, был неслучайным. Позже их догадки подтвердились.

"В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские Очакова установили, что в кабинете разбито оконное стекло и исчез ноутбук. В течение нескольких часов правоохранители установили вора и его местонахождение. Местный подросток был доставлен вместе с украденным ноутбуком в участок, где он рассказал, что после совершения преступления поджогом пытался уничтожить следы", - сказано в сообщении полиции.

Следователи проводят расследование уголовного производства, начатого по признакам части 3 статьи 185 УК Украины "Кража, соединенная с проникновением в помещение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 апреля в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме, который тушили четыре часа.