В Киеве мощный ночной пожар уничтожил жилой дом: фото и видео с места ЧП

Поздно вечером воскресенья, 7 апреля, в Киеве произошел масштабный пожар в жилом доме, который тушили четыре часа.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киеве.

Как сообщают в ведомстве, во время пожара произошло несколько взрывов баллонов, расположенных на территории дома.

По данным Киев оперативный, пожар перебросился на пять расположенных неподалеку домов. Тушение пожара осложнялось тем, что у расположенных неподалеку пожарных гидрантов были проблемы с давлением воды.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.

Также в результате масштабного пожара на заводе по изготовлению армейского обмундирования под Киевом, который спасатели гасили более трех часов, никто не пострадал.