Супервулкан Йеллоустоун готовится к катастрофическому извержению: опубликованы фото и видео

Американский супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории Национального парка в штате Вайоминг, подает признаки скорого извержения.

По данным Геологической службы США, в районе озера Терн появилось новое термальное поле из-за колебания гравитации в районе супервулкана.

Это связано, в частности, с тем, что магма подошла близко к поверхности. Наихудший сценарий, описанный учеными - превращение в безжизненную пустошь територии, равной площади нескольких футбольных полей.

Правительство пытается успокоить людей, но данные со спутников свидетельствуют про серьезную угрозу.

Напомним, ранее Йеллоустоун был зоной сверхмощного извержения. Горы как у обычного вулкана здесь нет, так как весь национальный парк - гигантская котловина вулкана 55 на 70 километров.

Еще один из тревожных сигналов - рекордное количество извержений на крупнейшем гейзере национального парка - Steamboat.

В случае мощного извержения вулкана могут погибнуть тысячи людей, а пепел осядет в радиусе 800 километров слоем более 10 сантиметров. В атмосферу попадет огромное количество газов, которые могут привести к кислотным дождям и глобальному охлаждению.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились впечатляющие фото и видео, как в Мексике бушует вулкан Попокатепетль.