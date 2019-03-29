​В Мексике бушует знаменитый вулкан Попокатепетль: впечатляющие фото и видео

В Мексике третий день бушует вулкан Попокатепетль, на котором вечером 26 марта произошел очередной мощный взрыв с выбросом пепла на высоту до 3 км и лавы.

Об этом сообщает портал Excélsior.

От грохота и вибрации в близлежащих населенных пунктах дрожали стекла и двери в домах. Власти штата Пуэбла предупредили о распространении шлейфа пепла в юго-восточном направлении и о его возможном выпадении в одноименном административном центре.

Пока данных о выпадении пепла в населенных пунктах нет. Информация о пострадавших не поступала.

Отмечается, что это не первый подобный взрыв на вулкане в этом месяце. Несколько дней назад власти штата Пуэбла подготовили более 200 убежищ для размещения населения на случай мощного извержения Попокатепетля, расположенного в 70 км от столицы страны.

"Главное управление гражданской обороны штата сообщает, что подготовлены в общей сложности 205 убежищ, которые могут вместить порядка 124 тысяч человек, в рамках стратегии, предусмотренной специальной программой для чрезвычайных происшествий, связанных с вулканом Попокатепетль", - говорится в заявлении властей.

Попокатепетль, достигающий высоты 5,42 км, входит в число самых крупных и активных вулканов на территории Мексики. За сутки в его кратере может происходить до нескольких сотен выбросов.

Как сообщал "Апостроф", 9-10 марта, на Камчатке (Россия) произошло извержение вулкана Шивелуч.