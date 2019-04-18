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В Запорожье "беременная" женщина с ножом напала на детей: видео

четверг, 18 апреля 2019, 15:19
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В Запорожье якобы беременная женщина с ножом напала на детей

Видео опубликовано на странице zp_news в Instagram.

Инцидент произошел 16 апреля в районе Анголенко возле магазина АТБ.

"Женщина нападала на детей с ножом, на вид алкашка, беременная. Девушка, которая была рядом, обездвижила женщину, которая нападала. Вызвали скорую, так как она беременна, вызвали полицию. Полиция посмотрела на это все и просто отпустила женщину вместе с ее мужем (либо приятелем), скорая помощь сказала ей просто отдыхать и пить воду. Женщина валялась на асфальте с ножом и говорила о том, что она на 8 месяце", - говорится в подписи к видео.

Ранее в Киеве парень в состоянии тяжелого алкогольного опьянения напал с ножом на девушку в маршрутке, которая отказалась с ним знакомиться.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году в селе под Киевом произошло странное нападение на детей в Доме культуры.

В марте 2019 года в Киеве пьяный иностранец смертельно ранил ножом своего друга и сбежал из города.

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