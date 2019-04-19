RU   UA  

пятница, 19 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

19 апреля

17:30
В полиции пожаловались на транспортный коллапс в Киеве из-за президентских дебатов
17:17
Разрыв всех плясок: группа Потапа выпустила новый трек
17:00
Гороскоп на завтра: внезапная удача у Овнов и приключения у Козерогов
16:58
​Дело "ПриватБанка": суд принял еще одно решение в пользу Коломойского
16:58
В России собрались запретить крупнейшее международное агентство новостей
16:46
​Как скандальное решение суда по ПриватБанку ударит по гривне: появился прогноз
16:44
Кроуфорд - Хан: онлайн видеотрансляция боя
16:32
Стадион и студия: опубликовано полное расписание дебатов Зеленского и Порошенко
16:30
Из Украины сбежал исполнитель резонансного нападения на активиста: видео и подробности
16:09
Одесские депутаты представили нардепу Найему городской проект благоустройства Летнего театра
16:00
Шорты и юбка-пачка: Пугачева на юбилейном концерте удивила нарядами
15:56
Кто такой Владимир Зеленский: жена рассказала о его тайнах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Из Украины сбежал исполнитель резонансного нападения на активиста: видео и подробности

пятница, 19 апреля 2019, 16:30
переглянути новину українською

Активист и юрист Сергей Стерненко заявил, что Александр Исайкул, исполнитель третьего покушения на него, покинул Украину около месяца назад и не вернулся.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, ссылаясь на слова активиста.

По его информации, правоохранители не предприняли никаких мер, чтобы помешать Исайкулу сбежать со страны.

"За почти год следствия Стерненко и исполнитель преступления являются потерпевшими. Никому не сообщено о подозрении. Все соучастники покушения на свободе", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Стерненко входит в так называемый "Список Гандзюк" - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", к нападениям на активистов в Украине причастны представители администрации президента Украины Петра Порошенко, в частности с нападениями на активистов и в Одессе и в Херсоне связывают заместителя главы администрации президента Виталия Ковальчука.

Фотовзгляд

Все галереи
Презентация программ премии Ukrainian ID Awards и фестиваля Sheva Fest

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: