Из Украины сбежал исполнитель резонансного нападения на активиста: видео и подробности

Активист и юрист Сергей Стерненко заявил, что Александр Исайкул, исполнитель третьего покушения на него, покинул Украину около месяца назад и не вернулся.

Об этом сообщают в группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" в Facebook, ссылаясь на слова активиста.

По его информации, правоохранители не предприняли никаких мер, чтобы помешать Исайкулу сбежать со страны.

"За почти год следствия Стерненко и исполнитель преступления являются потерпевшими. Никому не сообщено о подозрении. Все соучастники покушения на свободе", - говорится в сообщении.

Отмечают, что Стерненко входит в так называемый "Список Гандзюк" - перечень 55 самых жестоких нападений и убийств общественных активистов в Украине с начала 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", к нападениям на активистов в Украине причастны представители администрации президента Украины Петра Порошенко, в частности с нападениями на активистов и в Одессе и в Херсоне связывают заместителя главы администрации президента Виталия Ковальчука.