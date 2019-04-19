Под Одессой произошло смертельное ЧП с подростком: подробности

В четверг, 18 апреля, в Одесской области 13-летний мальчик забрался на крышу поезда и получил удар током.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел на железнодорожный станции в Беляевском районе. Как установили правоохранители, подросток на крыше поезда дотронулся до оголенного проволоки линии электропередач. В результате он получил поражение электрическим током и упал с крыши вагона.

Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: поражение электрическим током 80% тела и другими травмами.

Сообщают, что 19 апреля подросток скончался в больнице. В медицинское учреждение направлена следственно-оперативная группа.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения предусмотренного п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай").

Как сообщал "Апостроф", в Киеве возле станции метро "Берестейская" от удара током на железной дороге умер подросток.