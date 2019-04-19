В Авдеевке произошло серьезное ЧП с детьми: первые подробности

Из школы № 7 в прифронтовой Авдеевке госпитализировали 7 учеников из-за возможного отравления неизвестным веществом.

Об этом сообщает avdeevka.city.

Как пишет издание, в какой-то момент в воздухе было распылено вещество химического происхождения. В итоге, нескольким ученикам стало плохо.

На место сразу прибыла карета скорой помощи, сотрудники ГПСЧ-13. Также стало известно, что спасатели отправились в Авдеевскую центральную горбольницу, чтобы уточнить состояние пострадавших ребят.

Правоохранители проводят следственные действия, разбираясь в случившемся. Всех детей вывели на улицу, родителям сообщили о происшедшем.

Подробности чрезвычайного события выясняются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Авдеевке из-за крупного ЧП была объявлена чрезвычайная ситуация.

Также в сети появилось впечатляющее видео боев в районе Авдеевки.