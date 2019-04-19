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В "бригаде 200" на Донбассе появился боевик "Петрович": фото

пятница, 19 апреля 2019, 03:30
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"Бригада 200" у боевиков на Донбассе в феврале 2019 года пополнилась боевиком Игорем Никифоровым с позывным "Петрович".

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"07 февраля 2019 года (бригада 200, – "Апостроф") пополнилась очередным бойцом - Никифоров "Петрович" Игорь из Брянки. Все будет Украина и победа за нами", - написал военный.

Из сообщений в соцсетях стало известно, что Никифоров был ликвидирован украинским снайпером.

Как сообщал "Апостроф", ранее у боевиков ДНР произошло серьезное ДТП с автобусом.

Также в ночь на 26 августа в Макеевке на ул. Кирова случилось ДТП на нерегулируемом ЖД переезде, вследствие которого погибло двое мужчин, воевавших на стороне российских оккупантов.

Также в сети появились фото двойного пополнения "бригады 200" у боевиков на Донбассе.

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