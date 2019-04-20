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Под Днепром совершили нападение на активиста и ранили прохожих: фото с места ЧП

суббота, 20 апреля 2019, 20:04
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В субботу, 20 апреля, в Днепропетровской области неизвестные стреляли в общественного активиста, ранив его и двоих прохожих.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 16:30 в городе Каменское. Там из автомобиля преступники стреляли в 33-летнего мужчину. В результате происшествия, он получил ранения и был госпитализирован в больницу. Также пострадали еще двое прохожих - мужчина и женщина, которым оказали медицинскую помощь на месте. Отмечают, что состояние здоровья прохожих удовлетворительное.

Как пишет ресурс "5692", нападение совершили на проспекте Тараса Шевченко, возле торгово-развлекательного комплекса ЦУМ. Сообщают, что пострадавшими оказались руководитель каменской общественной организации "Рух Громадська Варта" Евгений Найда и его спутники.

"Как рассказали очевидцы происшествия, из банка вышел Евгений Найда. С ним вместе находились мужчина и женщина. В этот момент к обочине подъехал автомобиль с шашками такси, темно-зеленого цвета, предположительно Lanos, с польскими номерами. Из него вышел мужчина в маске и совершил несколько выстрелов по Найде из оружия, похожего на обрез. После этого мужчина с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.

Отмечают, что на помощь пострадавшим сразу же бросились неравнодушные прохожие. Очевидцы рассказывают, как мужчины доставали из брюк пояса, чтобы остановить кровотечение у раненых.

Правоохранители проводят следственные действия. Подробности нападения и личности преступников устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", активист и юрист Сергей Стерненко заявил, что Александр Исайкул, исполнитель третьего покушения на него, покинул Украину около месяца назад и не вернулся.

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