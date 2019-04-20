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Стало известно о ДТП с женой нардепа под Киевом: подробности

суббота, 20 апреля 2019, 19:33
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В пятницу, 19 апреля, в Киевской области автомобиль, за рулем которого находилась жена народного депутата Игоря Мосийчука - Влада Карпенко,сбил скутериста.

Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на информацию от своего источника в Верховной Раде.

Инцидент произошел в селе Белогородка под Киевом. Жена нардепа на машине сбила мужчину на скутере, который в результате этого получил различные травмы.

"Парень-скутерист сейчас в больнице, он живой, но в очень плохом состоянии. Ноги переломаны, печень раздроблена. Сделали ему операцию. ДТП случилось в Белогородке возле школы, на светофоре, там где поворот на угол", - рассказал собеседник на условиях анонимности.

Также факт аварии подтвердили и в полиции. Следователи выясняют детали и причины ДТП.

"19 апреля в селе Белогородка произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого мотоциклист с переломами ног и травмами средней тяжести госпитализирован в больницу. В настоящее время следователи ведут выяснение причин, а также вероятных виновников аварии. Там пока неясно кто виноват - вроде как и мотоцикл ехал по главной дороге, и авто. Будем разбираться", - отметил пресс-секретарь Киевского облуправления Нацполиции Николай Жукович.

Пострадавшим оказался 32-летний Игорь Николаевич Парушко.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортных средств водителями (ч.1 ст.286 УК Украины).

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году народный депутат Владимир Парасюк совершил ДТП на проспекте Черновола во Львове.

Позже стало известно, что авария случилась парковке возле McDonalds, оба автомобиля получили незначительные повреждения.

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