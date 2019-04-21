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На Шри-Ланке произошли очередные теракты: новые фото, видео и детали трагедии с сотнями жертв

воскресенье, 21 апреля 2019, 12:54
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На Шри-Ланке, в Коломбо произошли седьмой и восьмой за последние несколько часов взрывы, в результате чего погибли люди.

Об этом сообщил индийский журналист Шейх Аль Хуссейн в Twitter.

По предварительным данным, один из взрывов зафиксирован в людном месте близ зоопарка.

"Мне очень грустно, потому что это время очень сложно для Шри-Ланки. Серийные взрывы в Коломбо на Пасху: 185 убитых, в том числе 35 иностранцев", - написал он.

Издание AFP утверждает, что восьмой взрыв произошел, как и самые ранние, неподалеку от местной католической церкви, где проходила пасхальная служба.

На 12:00 по киевскому времени, официальные источники в местном правительстве утверждают, что погибло вследствие серии из восьми взрывов уже 192 человека.

Источники в службах безопасности Шри-Ланки для прессы сообщили, что по меньшей мере в двух церквях взрывное устройство могли привести в действие террористы-смертники. Власти приняли решение объявить комендантский час с 18:00 до 6 утра.

Как сообщал "Апостроф", 21 апреля рано утром на Шри-Ланке произошла серия терактов в католических храмах во время пасхальной службы. Взрывы произошли примерно в 8:45 утра по местному времени (5:15 по Киеву). Сообщалось о терактах в трех католических церквях и трех отелях.

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