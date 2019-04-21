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На Закарпатье ромы устроили массовую драку: несколько десятков уже в больнице

воскресенье, 21 апреля 2019, 15:31
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В воскресенье, 21 апреля, на Закарпатье в городе Берегово подрались около сотни ромов.

Об этом сообщает ресурс Mukachevo.net, ссылаясь на информацию от собственных источников в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в Берегово вблизи отдельного хутора. Известно, что местные ромы пришли выяснять отношения из соседнего села Яноши.

"Известно, что конфликт произошел из-за внутренних споров, а в Береговскую ЦРБ поступают пострадавшие, которых несколько десятков", - говорится в сообщении.

В Главном управлении национальной полиции Закарпатья подтвердили информацию о массовой драке.

"Сегодня, 21 апреля, в 13:31 на линию "102" поступило сообщение о том, что в городе Берегово в лагере происходит драка между лицами. На место были отправлены следственно-оперативная группа", - отметили правоохранители.

Впоследствии в полиции добавили, что пока официально в Береговскую больницу обратился только 1 человек.

Производство было зарегистрировано 20 апреля, ведь тогда была первая часть этой драки, по статье 296 УК, именно хулиганство.

Как сообщал "Апостроф", активисты совершили рейд на вокзале в Киеве, который оккупировали ромы, устроив импровизированный "хостел".

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