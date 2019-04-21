​Сеть рассмешила история о неуязвимом пропагандисте Путина на Донбассе

В сети появилась фейковая история боевиков ДНР о том, как "украинский снайпер обстрелял" российских пропагандистов под Донецком.

Об этом сообщил в Twitter блогер под ником Necro Mancer.

"Это не снайпер, а форменное безобразие. Как можно, ведя "прицельный огонь", не попасть по такой жирной мишени, как Сладков? Вот возле Октября снайпер, как снайпер был, 3х сразу уложил, не придерёшься", - говорится в сообщении.

"Сегодня во второй половине дня в районе промзоны Спартака попали под снайперский огонь съёмочная группа ВГТРК с корреспондентом А. Сладковым и военный корреспондент пресс-службы НМ ДНР ст.лейтенант Д. Астрахань. Слава Богу все живы и целы", - написал в Telegram так называемый пресс-секретарь "народной милиции ДНР" Даниил Безсонов.

Пользователи сети успели отреагировать на историю о "дивном спасении".

"И РПГ, и АГС, и снайперы. Пули над головой свистели. И ничего ни в кого не попало. Возникает вопрос: "А был ли мальчик?", "А БЫЛИ ЛИ ТРУСИКИ??" "Просто пиз*ец какой-то! Теперь Сладков просто-таки в моих глазах возрос, как неуязвимый от укропули", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР в интервью российскому пропагандисту Александру Сладкову пожаловались на эффективную работу украинских снайперов.