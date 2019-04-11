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Боевики запаниковали из-за бесшумных украинских снайперов: видео

четверг, 11 апреля 2019, 02:28

Боевики ДНР в интервью российскому пропагандисту Александру Сладкову пожаловались на эффективную работу украинских снайперов.

Фрагмент из видео опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Ми-ми-ми ... Ватрушки жалуются на преимущество снайперов ОС, которые их постоянно метко жалят. Нет им жизнь от ОС в прямом смысле, профессионализм, точность и хорошее оружие", - написал Штефан.

Боевик на видео рассказывает, что украинские военные сейчас занимают более выгодные в военном смысле позиции и эффективно работают против боевиков, забывших об осторожности.

Также он отметил, что существенно вырос уровень профессионализма украинских снайперов, а также качество их оружия.

"Оружие слышно, что не наше. Это у них сейчас не простые СВД. По звуку слышно и по точности … и бесшумность", - отметил боевик.

Тем временем в сети весело обсуждают признание боевика, а также смеются над его внешним видом.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали впечатляющее видео ликвидации боевика на Донбассе снайпером ВСУ.

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