Приехали "хозяева": военные из РФ устроили "сладкую" жизнь боевикам на Донбассе

На Донбасс прибыли военные РФ, которые должны усилить контроль над за боевиками из местного населения и подразделениями.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, в отдельные подразделения 1 и 2 Армейских корпусов оккупантов прибыли группы из числа кадровых военнослужащих РФ. Они получили задание усилить контроль на территории.

"Для большинства оккупационных войск до 14 мая введен "казарменный режим" с усиленным режимом. Представители местных террористов уже начали жаловаться на условия проживания в казармах, питание, на то, что выпускают из расположения на 5 минут один раз в час", - написал Штефан.

Также он отметил, что старшие офицеры РФ и представители групп отказываются комментировать причины такого контроля со своей стороны, называя это мерами усиления на пасхальные и майские праздники.

"Но по инсайдерской информации, кураторы из РФ решили усилить контроль за боевиками из местного населения и подразделениями, в связи с низким морально-психологическим состоянием и нежеланием последних защищать рубежи фейковых республики. На время особых мероприятий освобождение, оставление расположений, больничные, отпуска и командировки запретили", - уточнил офицер ВСУ.

Кроме этого "Штирлиц" подчеркнул, что на примере 2 омсбр 2 АК (о) которые жалуются на невыносимые условия, можно отметить, что к каждому батальона боевиков закреплена группа из 10 военнослужащих РФ, по различным признакам напоминающих спецназовцев.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео российских танков на оккупированной территории Донбасса.