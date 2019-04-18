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Сколько кадровых офицеров Путина находятся на Донбассе: названа цифра

четверг, 18 апреля 2019, 06:47
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По состоянию на апрель 2019 года на Донбассе находятся более 2 тысяч российских военных.

Об этом в интервью "ВВС Украина" заявил командующий ООС Сергей Наев.

Он отметил, что россияне не только поставляют боевикам на Донбассе боеприпасы и горючее, но и расставляют своих военных на руководящие должности.

"По нашим данным, русскими комплектуются руководящие должности "республиканских органов госуправления", "органы военного управления" оперативного и тактического уровня, командные должности отдельных подразделений", - сказал Наев.

По его словам, для российских военных Донбасс является лишь трамплином для дальнейшего продвижения по службе.

Он добавил, что кадровые офицеры Минобороны РФ "являются военными советниками, инструкторами, командирами подразделений боевого и оперативного обеспечения".

"Их количество нами оценивается более чем в 2 тысячи человек", - отметил командующий ООС.

Как сообщал "Апостроф", недавно боевики ЛНР выдали присутствие на Донбассе российских офицеров.

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