​Украинская армия получит модернизированную артиллерию: фото

ВСУ самостоятельно отремонтируют и модернизируют самоходные артиллерийские установки типа "МСТА-С" калибра 152-мм, а также установят новейшие отечественные электронно-оптические системы типа "Око".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Новации" позволят вести обзор местности при любой время суток в нескольких режимах.

Ремонтными подразделениями уже освоено восстановление блоков узлов и агрегатов артиллерийских установок, коробок передач и двигателей автомобилей, на которых они размещены. Также здесь внедрен капитальный ремонт бронетанковых шасси, что в комплексе позволяет восстанавливать такую технику в полном объеме.

Кроме ремонта и модернизации бронетехники на 732-й Центральной артиллерийской базе вооружения впервые в Вооруженных Силах Украины изготавливаются индивидуальные и групповые комплекты запчастей, инструментов, принадлежностей, предназначенного для эксплуатации и ремонта техники.

Здесь также изготавливают спецодежду, танковые шлемофоны, чехлы на военную технику всех калибров и систем.

О новейшем оружии, которое получит ВСУ в 2019 году читайте в материале "Апострофа": Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун".