Огонь на колесах: новые факты об украинском ракетном комплексе "Нептун"

Министр обороны Степан Полторак анонсировал поставку в войска новых видов вооружений. Это ракетные комплексы "Ольха", "Ольха-М" и "Нептун". В распоряжении "Апострофа" оказались новые данные относительно разработки ракетного комплекса "Нептун". Эта система очень важна для украинской армии, поскольку способна прикрыть от кораблей противника акваторию Черного и Азовского морей.

Во время своей поездки во Львовскую область, министр обороны Степан Полторак сообщил, что в этом году, в распоряжение ВСУ будет направлено более 20 единиц новых образцов техники. В том числе ракетные комплексы "Нептун", "Ольха" и "Ольха-М". Как известно, высокоточный ракетный комплекс "Ольха", представляющий собой альтернативу советской 300-мм РСЗО "Смерч", уже принят на вооружение украинской армии.

Ракетный комплекс "Ольха-М"– это модернизация "Ольхи" с увеличенной до 130 км дальностью действия ракет. А "Нептун" представляет собой комплекс высокоточных крылатых ракет (КР), способных поражать, как наземные, так и надводные цели, на расстоянии порядка 300 км. Напомним, что 4-5 апреля в Одесской области проходили испытания ракетных систем "Ольха-М" и "Нептун".

Крылатую ракету "Нептун" создало киевское КБ "Луч" (это же конструкторское бюро разработало оба варианта ракеты "Ольха"). Помимо КР, в комплекс входит ряд других элементов, в частности, самоходная пусковая установка, транспортно-заряжающая машина, а также транспортная машина, предназначенная для перевозки ракет. Все эти транспортные средства выполнены на базе отечественных автомобилей КрАЗ.

Пусковая установка оснащена бронированной кабиной водителя, бронированной кабиной управления, системой горизонтирования, подъемными механизмами, а также дизель-генератором. Горизонтирование машины и подъем пусковой рамы осуществляются в автоматизированном режиме, но есть возможность выполнить эти функции вручную. Оборудование кабины управления обеспечивает комфортные условия для работы расчета в любое время года.

Транспортно-заряжающая машина предназначена для перевозки и перегрузки ракет. Она также имеет бронированную машину водителя.

Как стало известно "Апострофу", до того, как принять участие в пусках, 5 апреля, все опытные образцы машин прошли многокилометровые марши своим ходом. Во время этих испытаний было преодолено от 1400 до 2000 км. Показав высокую функциональность, платформы были направлены на летные испытания "Нептуна". Сейчас эти машины возвращены разработчику – харьковскому предприятию "Машгидропривод" для продолжения опытно-конструкторских работ. По результатам предварительных испытаний, будет принято решение о пригодности этих изделий к государственным испытаниям всего ракетного комплекса.

Будет ли "Нептун" принят на вооружение в этом году или нет, но Украина уже вошла в узкий круг стран, имеющих полный цикл производства комплексов крылатых ракет. Таких государств в мире теперь насчитывается всего лишь 6. Такая ракетная система нужна нашей стране для того, чтобы прикрыть акваторию Черного и Азовского морей.

Кроме высокоточных ракетных комплексов, в распоряжение ВСУ в этом году появится и другое новое оружие. В частности, это реактивная система залпового огня "Верба", представляющая собой украинскую модернизацию советской 122-мм РСЗО БМ-21 "Град". В отличие от "Града", главной особенностью "Вербы" является возможность управлять огнем прямо из кабины. Разработчиком "Вербы" является Харьковское конструкторское бюро им. Морозова (ХКБМ), которое специализируется, прежде всего, на создании бронированной техники - танков ("Ятаган", "Оплот", Т-80УД) и боевых бронированных машин (БТР-3, БТР-4, а также "Дозор-Б").

Отметим, что после смены руководства - в январе 2017 года, вместо Якова Мормило (под его руководством, кстати, и разрабатывалась "Верба"), директором ХКБМ стал Алексей Бабич - предприятие переживает серьезные проблемы. В частности, Алексей Бабич стал фигурантом коррупционного скандала, разгоревшегося после журналистского расследования Bihus.info о злоупотреблениях в "Укроборонпроме", и был отстранен от выполнения своих обязанностей. Как ранее сообщал "Апостроф", с января на ХКБМ прекратились выплаты зарплат и других социальных выплат, а предприятие погрязло в долгах. Следствием этого стала забастовка трудового коллектива ХКБМ, которая состоялась 15 апреля. Рабочие жалуются не только на финансовые проблемы предприятия, но и на увольнения квалифицированных сотрудников, которые начались из-за отсутствия каких-либо перспектив.